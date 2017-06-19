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В России спецназ ФСБ уничтожил террориста из Средней Азии

 

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области в понедельник при оказании вооруженного сопротивления ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, занимавшегося изготовлением взрывных устройств и взрывчатки, сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в Коврове по месту проживания преступника тот начал стрелять в сотрудников ФСБ из пистолета Макарова. Мужчина был уничтожен ответным огнем.

Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет, уточнил собеседник агентства.

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