В России спецназ ФСБ уничтожил террориста из Средней Азии

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области в понедельник при оказании вооруженного сопротивления ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, занимавшегося изготовлением взрывных устройств и взрывчатки, сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в Коврове по месту проживания преступника тот начал стрелять в сотрудников ФСБ из пистолета Макарова. Мужчина был уничтожен ответным огнем.

Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет, уточнил собеседник агентства.