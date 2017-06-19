Помощник Алиева о резолюции Европарламента

«Азербайджанское государство строит свою политику на основе интересов своего народа. Для нас основным является мнение азербайджанского народа, азербайджанской общественности. Естественно, международные организации выражают мнение в связи с некоторыми вопросами, это их дело, их позиция», - заявил журналистам помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, выражая отношение к резолюции по Азербайджану, принятой 15 июня Европарламентом.

По его словам, эта резолюция несправедливая. Отношение к ней выразил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров: «Мы считаем позицию Зияфета Аскерова по этому вопросу достаточной, ничего добавить к этому не вижу необходимости».