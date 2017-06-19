Сотрудники таможни Нахчыванской Автономной республики предотвратили попытку транзитного провоза через территорию республики крупной партии наркотиков, сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете.

В большегрузном автомобиле Volvo (07 MCK 92), которым управлял гражданин Турции Джалал Веюкаслан, во время досмотра на таможенном посту Шахтахты на азербайджано-иранской границе было обнаружено потайное место.

Затем в прицепе этого же автомобиля сотрудники таможни нашли 93 килограмма героина, упакованного в 180 пакетов.

Наркотики планировалось из Ирана транзитом через Нахчыван доставить в Турцию.

По факту начата проверка.