Завтра будет закрыт вход на Бакинский бульвар

В связи с проведением соревнований Формулы-1 вход в главную часть Национального приморского парка будет закрыт. Как сказал заместитель начальника Управления Национального приморского парка Назим Меджидов, будет закрыт участок в три километра, то есть часть «Старого бульвара», передает АПА.

По его словам, в этом году, как и в прошлом, часть бульвара на проспекте Нефтчиляр будет закрыта для жителей города и не имеющих билеты на соревнования граждан и гостей столицы.

Н.Меджидов добавил, что в дни соревнований будет закрыт участок от площади Азнефть до Морского вокзала: «На эту территорию смогут пройти только те, у кого есть специальный пропуск. Купившие билет на соревнования также смогут пройти на территорию бульвара. Они смогут отдыхать, развлекаться и наблюдать за соревнованиями».

Н.Меджидов подчеркнул, что другие части бульвара – «Белый город», Баиловский бульвар и отрезок парка, который называется «Новый бульвар», будут открыты жителям и гостям города 24 часа. По его словам, в этих частях бульвара имеются определенные развлекательные места и места отдыха, но по сравнению со старой частью бульвара их там мало: «Эти запреты были и в прошлом году. Наверное, жители города имеют определенную информацию. Это делается согласно правилам проведения соревнований «Формула-1». Для работников бульвара на период проведения соревнований выданы специальные пропуска. Территория парка должна очищаться несколько раз в день. Кроме того, там работают коммунальщики, садовники, которые ухаживают за деревьями, цветами. Поэтому и работникам бульвара были выданы специальные пропуска организаторами соревнований «Формула-1», что позволит им заниматься своим делом в этот период».

Директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи сказала АПА, что, так как территория бульвара является развлекательной зоной «Формулы-1», вход туда с 20 по 26 июня будет закрыт.

По ее словам, вход на бульвар будет разрешен только тем, у кого будет при себе билет «Формулы-1»: «С 22 июня для имеющих билет граждан вход на бульвар будет открытым, и они смогут войти в парк».