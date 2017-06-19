Подписаться на уведомления
 

Россия прекращает взаимодействие с США в Сирии Заявление Минобороны

 

Минобороны России с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции.

Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мер", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

2018 просмотров


Старости
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!»
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!» слово эксперта
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
20 Июн 28° / 20°
21 Июн 25° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Гудрат Гурбанов после морской премьеры Азербайджана официоз
В США Марк Шнайер привел в пример Ильхама Алиева
«Карабах» — в Грузию, «Интер» — в Сербию, «Зиря» — в Люксембург Жеребьевка еврокубков; обновлено 16:53
Unibank увеличил свой уставный капитал на 70%
Болиды «Формулы-1» прибыли в Баку
Нефть снова дорожает обновлено 16:28
Вова Вартанов: «Азербайджан может начать наступление с Нахчывана»
Azercell о деле Хазрата Алимирзоева почтовый ящик
Свое обещание Арслан не сдержал Снова о Баку – Тбилиси – Карс
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Асад нанес удар по курдам
Экономика вошла в депрессию наша аналитика
«Алиев и Саргсян выступают за продолжение переговоров по Карабаху» Заявление сопредседателей
Россия прекращает взаимодействие с США в Сирии Заявление Минобороны
Завтра будет закрыт вход на Бакинский бульвар
В центре Баку ограничено движение транспорта
Таможня перекрыла канал доставки наркотиков изъято 93 кг героина
Выросло число погибших в лондонском пожаре
Помощник Алиева о резолюции Европарламента
В России спецназ ФСБ уничтожил террориста из Средней Азии
Эрдоган едет в Германию
Фермер погиб, подравшись со своей свиньей
А немецкие власти наплевали на фундаментальные права! haqqin.az из Германии
Турция отправила войска в Катар
Теперь Баку на 165-м месте не наш рейтинг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться