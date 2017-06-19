Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян выступают за продолжение переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил журналистам в Баку российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

«Минская группа ОБСЕ надеется на продолжение политического диалога между сторонами конфликта. Этот вопрос мы обсуждали и в Баку, и в Ереване. По итогам этих обсуждений можно сказать, что Президенты двух стран являются сторонниками продолжения мирных переговоров», — подчеркнул И.Попов.

Он также выразил серьезную озабоченность МГ ОБСЕ в связи с ростом напряженности в зоне карабахского конфликта. «Посредники Минской группы ОБСЕ выражают глубокую озабоченность в связи с последней напряженностью на линии фронта», — заявил И.Попов.

Сопредседатель отметил, что посредники переговорного процесса по карабахскому урегулированию обсудили этот вопрос на встречах с президентом и министром обороны Азербайджана.

«Мы очень сожалеем в связи с серьезными нарушениями режима прекращения огня на линии фронта, произошедшими в преддверии визита сопредседателей в регион. Мы должны сделать все возможное, чтобы такое впредь не повторялось. Мы сделаем все от нас зависящее для снижения напряженности», — подчеркнул Игорь Попов.

Он отметил, что последнее обращение сопредседателей МГ ОБСЕ к сторонам конфликта преследовало целью уменьшение напряженности в зоне соприкосновения войск.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны Вооруженные силы Азербайджана уничтожили шесть армянских военнослужащих.