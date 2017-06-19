Рост мировой экономики в ближайшие годы, по всей вероятности, останется стабильным, если в ближайшие годы не залихорадят американские финансовые пузыри и доллар не подвергнется девальвации.

В текущем году после мирового финансового кризиса темпы глобального роста несколько повысились, хотя по сравнению с прошлым десятилетием рост выглядит все еще низким. Одной из ключевых причин можно назвать замедление роста экономики Китая, который долгое время считался локомотивом мировой экономики. Китай десятки лет сохранял лидерство, реализовав модель роста за счет расширения инвестиций и экспорта, а сейчас переходит на новую модель — роста за счет потребления. И это Пекину пока удается, темпы роста держатся на уровне 6-6,5%, и им могут позавидовать многие страны.

Глобальные перемены охватили всю мировую экономику. В экономике развитых стран также происходят структурные изменения. В частности, она становится более энергосберегающей, что приводит к снижению энергоемкости ВВП. Вследствие этого снижается спрос и на сами энергоносители, возникает переизбыток их предложения. Не случайно президент Ильхам Алиев призывает азербайджанскую общественность, и в первую очередь чиновников, забыть о нефти и сменить экспортную ориентацию. При таких изменениях в глобальной экономике Азербайджану придется искать новые экспортные ниши на мировых рынках и в мировых цепочках добавленной стоимости. А чтобы осуществить это и добиться роста экономики, нам необходимо достичь роста эффективности государственного и частного секторов, а также повышения качества управления. Кроме того, необходимо снизить издержки производства, повысить производительность труда и объем инвестиций, создать новые малые и средние предприятия, а также условия для их роста.

Необходимость таких преобразований диктует время и сложившаяся ситуация. Кстати, перечисленные меры предусмотрены и в плане мероприятий по повышению эффективности бизнес-среды и улучшению позиций страны в международных рейтингах, утвержденном недавно главой государства. В целом данный план предусматривает проведение неотложных шагов по 18 направлениям, которые предусматривают создание должной базы для эффективной реализации Стратегической дорожной карты развития экономики страны. Более того, утвержденный президентом план мероприятий включает в себя не только необходимые для этого социально-экономические меры, но и внесение изменений в действующее законодательство. Большинство указанных в плане мер рассчитано на ближайшую перспективу — 2017-2018 годы, другие должны быть реализованы к 2021 году. И это дает основание полагать, что начатые в стране экономические реформы должны одновременно ускоряться и углубляться.

Прогнозы реальны, но…

По прогнозам правительства страны и международных финансовых институтов, в ближайшие годы экономика Азербайджана будет расти. Но реальный рост ожидается минимальным — на уровне 2%. К тому же надо учитывать и тот факт, что при расчете номинального ВВП, как это признают все экономические эксперты, допускается статистическая погрешность на таком же уровне. Поэтому говорить о реальном росте ВВП при таких низких уровнях не приходится. Для достижения же устойчивого экономического роста и обеспечения притока инвестиций реальный рост нашей экономики должен составлять не менее 5% в год. Кстати, в недалеком прошлом именно рост инвестиций в экономику обеспечил Азербайджану лидерство по темпам роста ВВП не только в регионе, но и в мире.

Из первой графики видно, что именно опережающий рост инвестиций в экономику обеспечивал рост ВВП Азербайджана до 2014 года. Но уже с 2014 года реальный объем инвестиций в экономику стал падать, что привело к неминуемому снижению и реального ВВП. Мы сегодня оказались в таком структурном кризисе, что без мощного инициирующего инвестиционного импульса выйти на устойчивый рост невозможно. А прогнозы правительства и международных институтов, предусматривающие двухпроцентный рост, не позволяют выйти на устойчивый рост. Во избежание всяких кривотолков, сразу уточним одну деталь.

Так, те же Китай и Индия демонстрируют 6,5% прироста, а, скажем, США и Западная Европа 2-3%. В то же время западная экономика всегда была и остается более развитой, потому что здесь объем ВВП на душу населения в разы превышает показатели восточных стран. То есть каждый процент роста на Западе по весомости намного превышает восточный аналог. Поэтому Азербайджану на данном этапе развития следует тягаться не с Западом, а ориентироваться на развивающиеся, в том числе восточные страны.

А теперь посмотрим, насколько увязывается экономическая политика правительства с призывами главы государства для выхода из сложившейся кризисной ситуации. Призывы эти по сути просты – надо создать экономику, которая не будет сильно подвергнута колебаниям цен на энергоносители. А для этого требуется несколько иная экономическая политика. Еще раз хочется отметить, что нефть – вчерашний день Азербайджана, добыча ее падает, а цены далеки от желаемых 100 долларов за бочку. Нефтяной фактор из-за невозможности дальнейшего роста добычи более не сможет играть былую роль в приросте ВВП. А газовый фактор приобретет значимость года через три. Поэтому нам следует незамедлительно и энергично переключиться на ненефтяной фактор.

Но и здесь ситуация, к сожалению, неоднозначная. Двухпроцентный рост ВВП не позволит нам полноценно поддерживать уровень и качество жизни населения при нынешней инфляционной ситуации. Если даже допустить, что инфляция снизится до 7%, уровень такого важного показателя, как реальный располагаемый доход населения, по всей вероятности, не будет расти. Поэтому мы все время и утверждаем, что улучшение одного какого-либо показателя в едином экономическом организме не может дать ожидаемого эффекта, где все взаимосвязано. Точно так же, как одно и тоже лекарство может вылечить одну болезнь, но привести при этом к обострению другой болезни. И каждый показатель надо всегда рассчитывать в совокупности с другими факторами.

Для проведения дальнейших анализов мы взяли за основу относительно благоприятный для экономики страны предкризисный 2014 год. В течение двух последующих лет (в 2015-2016 годах) рост номинального располагаемого дохода населения составил 14,9%, номинальная средняя зарплата по стране выросла на 11,8%, а индекс инфляции равен 16,9%. Получается, что по сравнению с 2014 годом в конце 2016 года реальный располагаемый доход населения упал на 2%, а реальная среднемесячная зарплата снизилась на 5,1%.

При этом общее число наемных работников в стране составляет 1,6 млн. человек со средней зарплатой в 500 манатов. Из них 600 тыс. работают в Баку, в регионах же трудятся 1 млн. человек. Причем, в регионах среднемесячная зарплата существенно ниже общереспубликанского и составляет примерно 300-350 манатов. С учетом же инфляции покупательная способность населения в регионах упала ниже среднереспубликанского значения. Сложившаяся картина не может не вызывать обеспокоенность. И если не удастся обуздать продолжающийся кризис, наши показатели, которые уже говорят о состоянии деградации, будут все больше сужаться в реальном выражении.

Эта тенденция продолжается и в текущем году: покупательная способность населения продолжает падать. Кроме того, при ожидаемом небольшом росте ВВП и высокой инфляции будет продолжаться падение реального уровня и государственных расходов, направленных на поддержание основных социальных приоритетов. Они в последние годы не растут даже в номинальном выражении. Проще говоря, эти статьи расходов сужаются в сравнении с предыдущими годами.

Как это ни прискорбно, но приходится отмечать, что отечественная экономика и в текущем году останется в стагфляционном состоянии (ситуация, в которой экономический спад сочетается с ростом цен).

На второй графике отчетливо видно, что стагфляция в азербайджанской экономике началась с начала 2015 года. И если правительству даже удастся достичь желаемого минимального уровня инфляции в 2018 году, то все равно остается вероятность того, что экономика после продолжительной стагфляции может перейти уже в состояние стагнации (состояние экономики, характеризующееся застоем производства и торговли), что вызовет другие проявления кризиса. Потому что при стагнации эффективность ведения бизнеса резко падает. Для преодоления столь сложного негативного процесса бизнес должен обеспечить, как минимум, нижний предельный уровень рентабельности, чтобы избежать банкротства. Для предотвращения банкротства бизнесу предстоит сложный выбор – или модернизировать производственный процесс, или снизить зарплату наемным работникам, или сокращать их численность.

Какой же из названных трех выборов предпочтет бизнес перед таким вызовом? Как отмечено выше, при стагфляции снижается физический объем производства товаров и услуг. В связи с этим производственные мощности оказываются незагруженными. Бизнесу самому трудно разобраться, какой тип кризиса на него свалился – циклический или структурный. Поэтому даже при наличии у производителя сбережений в такой ситуации модернизация производственных мощностей с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции становится для него делом бесперспективным. А высокие банковские ставки (выше 20%) и относительно низкая рентабельность производства (8-10%) делает инвестиции в модернизацию производства для азербайджанского бизнеса крайне нерациональным. Чем связываться с высоким риском и низкой доходностью, бизнесу предпочтительнее вкладывать свои средства в банковские депозиты.

Раз не удается решить проблему модернизации, может, стоит понизить зарплату работникам? Но снижение зарплаты понижает и мотивацию наемного работника, который трудится по принципу «как платят, так и работаю». В результате падает производительность труда, что приводит к потерям бизнеса. Следовательно, у бизнеса, чтобы остаться на плаву, не остается иного выхода, как сокращение численности рабочего персонала. А это наряду с социальными недовольствами, вызывает и снижение платежеспособного спроса, что уже наблюдается в нашей экономике. Если к концу 2014 года число наемных работников в промышленности составляло 197200 человек, то в 2016 году их число снизилось до 192700 человек.

Образуется замкнутый круг: снижение спроса вызывает снижение предложения, а снижение предложения, в свою очередь, приводит к снижению спроса. А все это в совокупности обуславливает депрессию в экономике.