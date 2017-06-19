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Асад нанес удар по курдам

 

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая в основном из курдских формирований, поддержку которой оказывают ВВС международной коалиции во главе с США, утверждает, что правительственные войска нанесли удары по ее позициям к юго-западу от города Ракка. Об этом сообщило в понедельник Reuters со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло.

"Силы режима развернули широкомасштабные атаки, используя самолеты, артиллерию и танки", — сказал Силло.

Представители возглавляемой США коалиции ранее подтвердили, что 18 июня F/A-18E ВВС США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы рядом с бойцами СДС к югу от города Табка (40 км от Ракки).

Командование ВС САР в распространенном заявлении подчеркнуло, что сирийский истребитель участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство", и расценило атаку США как "откровенно агрессивную акцию".

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