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У армян вопросы к Минобороны наша реплика

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

В последние дни на линии фронта в оккупированных районах Азербайджана армянская сторона понесла тяжелые потери. Эта тема сейчас — одна из самых обсуждаемых в армянской блогосфере. Погибли несколько солдат, а официальные армянские источники, как всегда, пытаются скрыть всю серьезность ситуации.

К тому же, по удивительному совпадению, Арцрун Ованнисян, пресс-секретарь Минобороны Армении, неожиданно заявил, что его страницу в фейсбук взломали. Тем самым он избавил себя от необходимости оперативно комментировать потери армянских оккупационных войск, которые они понесли за эти дни.

Сейчас страница Ованнисяна работает, но актуальных для армянской общественности заявлений там нет.

Ованнисян написал в своем твиттере: «Уважаемые соотечественники, с моей страницей в Facebook возникли некоторые проблемы, до утра они будут решены. На данный момент ситуация на линии соприкосновения спокойная, выстрелов нет». 

А как же убитые и раненые? Где помпезные речи о том, что ситуация на линии фронта под бдительным контролем армянских войск? Где ура-патриотические заявления? — спрашивают армянские пользователи соцсетей.

Почему сам Ованнисян остался сидеть в своем удобном и прохладном кабинете, вместо того чтобы поехать поднимать боевой дух армии? — продолжают задавать вопросы армянские блогеры.

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