5 июля в Карсе состоится встреча железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции для обсуждения реализации проекта Баку – Тбилиси – Карс (БТК), сказал журналистам сегодня председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, передает haqqin.az.

По его словам, стороны оценят ситуацию с реализацией проекта и обсудят состояние дел.

«По итогам встречи можно будет заявить о дате запуска БТК. Ожидается, что проект будет запущен в этом году», — сказал Гурбанов.

Это заявление главы АЖД говорит о том, что информация о задержках при строительстве БТК нашла свое подтверждение. Так, в апреле этого года министр транспорта Турции Ахмет Арслан говорил о том, что открытие БТК планируется в июне. А Джавид Гурбанов заявляет, что только в июле будет принято решение об открытии БТК.

По словам Ахмета Арслана, снежная и морозная погода зимой притормозила темпы строительства БТК. Но с наступлением теплой погоды в апреле работы по строительству железной дороги ускорились, и ожидается, что в июне работы будут завершены.

«Через два месяца строительные работы завершатся, а уже в июне мы запустим дизельные локомотивы на железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс», — говорил в апреле турецкий министр.

Однако сейчас становится ясным, что в июне БТК все еще не заработает и дизельные локомотивы по ней не пойдут.

Отметим, что строительство железной дороги на азербайджанском и грузинском участках завершено. Причиной переноса сдачи БТК в эксплуатацию являются задержки строительства на турецкой территории.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.