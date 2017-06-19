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Azercell о деле Хазрата Алимирзоева почтовый ящик

Автор: Отдел информации 

Несколько дней назад в редакцию haqqin.az обратился бывший руководящий сотрудник компании Azercell Хазрат Алимирзоев.

Злоключения Х.Алимирзоева нашли свое отражение в статье «Скандальное увольнение в Azercell: в аферу замешаны и суды». Напомним, Х.Алимирзоев обвинил компанию в нарушении своих прав и незаконном увольнении.

Однако Azercell не согласен с позицией своего бывшего сотрудника, и накануне в редакцию поступило письмо за подписью руководителя отдела корпоративных коммуникаций ООО Azercell Teleсom Нигяр Шихлинской. Руководствуясь принципами справедливости и верховенства закона, представляем вашему вниманию письмо компании с небольшими сокращениями.

«14 июня 2017 года на портале Haqqin.az под авторством Эльнура Мамедова была напечатана статья под названием «Скандальное увольнение в Azercell: в аферу замешаны и суды».

В статье была искажена информация о разрешенном споре между OOO Azercell Telecom и бывшим сотрудником компании Хазратом Алимирзоевым о его восстановлении на работе, а также о продолжающемся судебном деле касательно претензии последнего на денежную компенсацию.

В тексте были отражены факты, не соответствующие действительности и без всякого на то основания, представлена информация о наличии между Azercell и вышеупомянутым бывшим сотрудником компании разногласий, которые не имеют общественной значимости как для компании, так и широкой общественности, так как Хазрат Алимирзоев не является общественно значимой фигурой и был освобожден от занимаемой должности на основании действующего законодательствa Азербайджанской Республики по причине наличия серьезных нарушений должностных обязательств.  

Прежде всего следует отметить, что окончательное решение суда о прекращении трудового договора, заключенного с Хазратом Алимирзоевым, принятое от имени государства и вступившее в законную силу, требующее уважения со стороны всех лиц без исключения, включая и журналиста, еще раз подтвердило легитимность процесса и его официальное оформление со стороны Azercell. Жонглирование обстоятельствами дела с целью навязывания повторного обсуждения фактов, по которым судом дана окончательная оценка, расценивается с нашей стороны как провокационная попытка вовлечения компании в бессмысленную полемику и самое главное - как неуважение к правосудию и серьезное нарушение журналистской этики.   

В завершение хотелось бы отметить, что решение о приостановлении трудовых отношений с Хазратом Алимирзоевым было принято на основе фактов серьезного нарушения должностных обязанностей со стороны последнего, выявленных в результате проведенной в 2014 году одной из ведущих аудиторских компаний мира аудиторской проверки отдела, в котором он работал».

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Azercell о деле Хазрата Алимирзоева почтовый ящик
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