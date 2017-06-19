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Вова Вартанов: «Азербайджан может начать наступление с Нахчывана»

Автор: Отдел Армении 

Стартовавшие 19 июня в Азербайджане военные учения направлены на отработку потенциальных сценариев войны, считает основатель первого в Армении разведывательно-диверсионного отряда Вова Вартанов, передает haqqin.az со ссылкой на АМИ.

«Учения — это всегда генеральная репетиция перед началом военных действий. Они отрабатывают различные сценарии», — отмечает Вартанов.

Вартанов также отмечает интересную тенденцию: «В этом году проявляется тенденция использования со стороны Азербайджана своих летных средств и летчиков для переброски вооруженных сил в зоны учений. Это является показателем их уверенности в себе».

По его словам, показательны тактические учения в Нахчыване, которые провели вооруженные силы Азербайджана и Турции с 12 по 16 июня.

«Учения в Нахичевани показывают, что мы должны готовиться не только в Карабахе, но и в Сюникской, Вайцдзорских областях. Необходимо готовить не только армию, но и общественность к подобному сценарию развития событий», — говорит Вартанов.

В качестве меры по подготовке населения к кризисным ситуациям Вартанов предлагает возобновить мероприятия по гражданской обороне.

«Необходимо самим проводить учения по типу «Шант-2015», но не раз в несколько лет, а на регулярной основе по 3-4 раза в течение года. Например, в Израиле дети с раннего возраста знают, что делать при сигнале сирены, у нас люди не знают, что делать даже во время землетрясения», — заключил бывший армянский диверсант.

Отметим, что с 19 по 24 июня ВС Азербайджана проводят широкомасштабные учения, в них принимают участие до 23 тысяч военных, условия приближены к боевым.

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