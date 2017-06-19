Болиды «Формулы-1» прибыли в Баку

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе.

Рейсы выполняют четыре грузовые авиакомпании - Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и AirBridgeCargo.

Всего до начала Гран-при Азербайджана «Формулы-1» планируется привести более 800 тонн груза, сообщает пресс-служба бакинского аэропорта.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня 2017 года.