Unibank увеличил свой уставный капитал на 70%

Менеджмент и акционеры Unibank сообщают об успешном завершении первого этапа по рекапитализации банка.

Сегодня на бирже состоялось размещение 18,059 тысячи акций банка на сумму 49 млн АZN. Идет завершающий процесс юридического и технического оформления сделки со стороны государственных органов и Бакинской фондовой биржи.

В результате размер уставного капитала увеличился до 119 млн манатов. Акции были приобретены существующими акционерами банка. Таким образом, уставный капитал банка увеличился на 70%.

В результате размещения структура акционерного капитала банка изменилась. Доля международных финансовых институтов ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и DEG (немецкой инвестиционной корпорации) увеличилась до 49,5%, а доля местных акционеров физических лиц составила 50,5%. В частности, доля DEG составила 27,6%, доля ЕБРР — 21,9%.

Программа рекапитализации банка была принята на общем собрании акционеров от 18 апреля 2017 года и имеет целью укрепить капитальную базу банка для компенсации убытков, возникших в результате макроэкономических шоков, и создания прочной капитальной основы для дальнейшего развития банка в постнефтяной период.

Проведенное успешное размещение очередной эмиссии акций банка — показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank.

Менеджмент банка, пользуясь случаем, благодарит акционеров и клиентов банка за неизменную поддержку и доверие, продолжающиеся последние 25 лет, и выражает уверенность в достижении успешной реализации всех целей согласно утвержденному стратегическому плану развития банка 2017-2020 гг.

Unibank — один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент Unibank обслуживает 940 тысяч физических и более 10 тысяч юридических лиц.