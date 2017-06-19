Подписаться на уведомления
 

Unibank увеличил свой уставный капитал на 70%

 

Менеджмент и акционеры Unibank сообщают об успешном завершении первого этапа по рекапитализации банка.   

Сегодня на бирже состоялось размещение 18,059 тысячи акций банка на сумму 49 млн АZN. Идет завершающий процесс юридического и технического оформления сделки со стороны государственных органов и Бакинской фондовой биржи.

В результате размер уставного капитала увеличился до 119 млн манатов. Акции были приобретены существующими акционерами банка. Таким образом, уставный капитал банка увеличился на 70%. 

В результате размещения структура акционерного капитала банка изменилась. Доля международных финансовых институтов ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и DEG (немецкой инвестиционной корпорации) увеличилась до 49,5%, а доля местных акционеров физических лиц составила 50,5%. В частности, доля DEG составила 27,6%, доля ЕБРР — 21,9%.

Программа рекапитализации банка была принята на общем собрании акционеров от 18 апреля 2017 года и имеет целью укрепить капитальную базу банка для компенсации убытков, возникших в результате макроэкономических шоков, и создания прочной капитальной основы для дальнейшего развития банка в постнефтяной период.

Проведенное успешное размещение очередной эмиссии акций банка — показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank.

Менеджмент банка, пользуясь случаем, благодарит акционеров и клиентов банка за неизменную поддержку и доверие, продолжающиеся последние 25 лет, и выражает уверенность в достижении успешной реализации всех целей согласно утвержденному стратегическому плану развития банка 2017-2020 гг.

Unibank — один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент Unibank обслуживает 940 тысяч физических и более 10 тысяч юридических лиц.

199 просмотров


Старости
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!»
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!» слово эксперта
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
20 Июн 28° / 20°
21 Июн 25° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Гудрат Гурбанов после морской премьеры Азербайджана официоз
В США Марк Шнайер привел в пример Ильхама Алиева
«Карабах» — в Грузию, «Интер» — в Сербию, «Зиря» — в Люксембург Жеребьевка еврокубков; обновлено 16:53
Unibank увеличил свой уставный капитал на 70%
Болиды «Формулы-1» прибыли в Баку
Нефть снова дорожает обновлено 16:28
Вова Вартанов: «Азербайджан может начать наступление с Нахчывана»
Azercell о деле Хазрата Алимирзоева почтовый ящик
Свое обещание Арслан не сдержал Снова о Баку – Тбилиси – Карс
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Асад нанес удар по курдам
Экономика вошла в депрессию наша аналитика
«Алиев и Саргсян выступают за продолжение переговоров по Карабаху» Заявление сопредседателей
Россия прекращает взаимодействие с США в Сирии Заявление Минобороны
Завтра будет закрыт вход на Бакинский бульвар
В центре Баку ограничено движение транспорта
Таможня перекрыла канал доставки наркотиков изъято 93 кг героина
Выросло число погибших в лондонском пожаре
Помощник Алиева о резолюции Европарламента
В России спецназ ФСБ уничтожил террориста из Средней Азии
Эрдоган едет в Германию
Фермер погиб, подравшись со своей свиньей
А немецкие власти наплевали на фундаментальные права! haqqin.az из Германии
Турция отправила войска в Катар
Теперь Баку на 165-м месте не наш рейтинг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться