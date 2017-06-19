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Гудрат Гурбанов после морской премьеры Азербайджана официоз

Автор: Отдел информации 

В Нью-Йорке завершила работу 27-я конференция государств — членов Конвенции о морском праве ООН. Азербайджан на данном мероприятии представляла делегация во главе с начальником Государственной морской администрации Азербайджана Гудратом Гурбановым, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Гудрат Гурбанов, положительно оценив первое участие Азербайджана в таком важном мероприятии, с уверенностью сказал, что это окажет в будущем положительное влияние на развитие плодотворного сотрудничества в морской сфере.

Генеральный секретарь Международной организации по морскому дну Майкл Лодж высоко оценил присоединение Азербайджана к Конвенции ООН о морском праве и договору об осуществлении XI пункта Конвенции ООН о морском праве от 10 декабря 1982 года.

На данном мероприятии были избраны семь членов Международного трибунала по морскому праву, 21 член комиссии по лимитам на континентальных шельфах, а также принят финансовый отчет по бюджетным вопросам в 2015-2016 годах и отчет полномочного комитета.

На мероприятии был заслушан отчет генерального секретаря по лимитам на континентальных шельфах. Также были обсуждены бюджетные вопросы Международного трибунала по морскому праву, список постоянных членов Межгосударственной организации на основе решения 26-й конференции, деятельность доверительных фондов по управлению Морским правовым сектором, работа ООН в океанах и пенсионные программы.

В рамках мероприятия начальник Государственной морской администрации Азербайджана Гудрат Гурбанов провел ряд встреч с делегациями стран-участниц мероприятия. В ходе этих встреч состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.  

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