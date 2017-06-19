Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт

Азербайджан в январе-мае 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на $557 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Интерфакс.

«В январе-мае экспорт осуществляли 1,021 тыс. компаний», — отмечает центр.

По данным центра, в январе-мае 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($80,3 млн), полиэтилен ($41,2 млн), фундук ($30,5 млн).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($189 млн), Турция ($121 млн), Грузия ($53 млн), Швейцария ($40 млн) и Туркменистан ($26 млн).

В мае 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $149 млн, экспорт осуществляли 445 компаний. При этом в пятерку ведущих стран, куда экспортировалась азербайджанская продукция, в мае вошли: Россия ($81 млн), Турция ($21 млн), Грузия ($10 млн), Туркменистан ($9 млн) и Швейцария ($4 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% — до $1 млрд 237,1 млн.

Отметим, что об увеличении объема ненефтяного экспорта из Азербайджана в первом квартале 2017 года, который составил $253,5 млн, что на 10,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщали ранее и в Центральном банке Азербайджана.