Ранее haqqin.az рассказывал о том, как был уничтожен сквер перед домом №15 по улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе Баку. Посаженные еще в 1970-е годы деревья постепенно срубали в 2014-м, 2016-м, затем в мае этого года. В 2014 году Минэкологии провело расследование, данные были переданы в правоохранительные органы, виновные оштрафованы, а на месте вырубки появились новые деревья.

Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти Насиминского района, после вмешательства экологической организации IDEA в этом сквере были посажены новые деревья, в настоящее время сквер находится под особым контролем администрации района.

Более того, по словам главы ИВ Асифа Аскерова, администрация проводит активную работу по устранению недостатков, допущенных при прежнем главе, и озеленению района, строятся новые парки и скверы.

«Мы не допустим уничтожения ни одного дерева в нашем районе», — уверенно констатирует А.Аскеров.