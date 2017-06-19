Завершено следствие по делу бывшего командующего карабахских сепаратистов

Расследование уголовного дела о контрабанде ЗРК «Игла» в Армению завершено. Об этом заявил адвокат бывшего командующего вооруженными формированиями карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна Аветис Калашян, сообщает Новости-Армения.
Адвокат отметил, что материалы переданы сторонам для ознакомления.
Напомним, Бабаян и еще двое граждан Армении были задержаны 22 марта по подозрению в контрабанде ЗРК «Игла». Согласно пресс-центру Службы национальной безопасности Армении, в рамках следствия получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ЗРК в Армению, действовали по заказу и предварительному сговору с Самвелом Бабаяном.