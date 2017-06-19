Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в Азербайджан и Армению.

В заявлении говорится, что сопредседатели отправятся в Вену, чтобы 3 июля проинформировать членов Минской группы о ходе процесса переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

В заявлении также отмечается, что "сопредседатели намерены в ближайшее время вновь встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении, чтобы обсудить условия предстоящей работы".

Минская группа ОБСЕ также призывает стороны нагорно-карабахского конфликта рассмотреть меры, которые приведут к снижению напряженности на линии соприкосновения и международной границе между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.