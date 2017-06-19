Еще одного раненого армянского солдата доставили из Карабаха в Ереван

Из оккупированного Карабаха в Ереван 19 июня доставлен военнослужащий срочной службы Юрий Закарян, который 17 июня получил огнестрельное ранение в голову. С таким заявлением на встрече с журналистами сегодня выступила заведующая реанимационным отделением Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Армении Гаяне Ованнисян, передает Новости-Армения.

«Состояние военнослужащего крайне тяжелое, он без сознания, подключен к аппарату искусственного дыхания. Гемодинамика стабильная. Необходимости в операции пока нет», — заявила Ованнисян, добавив, что Юрия Закаряна (1997 г.р.) прооперировали в Ханкенди.

На вопрос, угрожает ли жизни Закаряна опасность, заведующая реанимационным отделением Центрального военного клинического госпиталя МО Армении дала положительный ответ.

Напомним, 16-17 июня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в оккупированном Карабахе были убиты шестеро армянских военнослужащих.