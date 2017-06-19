Подписаться на уведомления
 

Еще одного раненого армянского солдата доставили из Карабаха в Ереван

 

Из оккупированного Карабаха в Ереван 19 июня доставлен военнослужащий срочной службы Юрий Закарян, который 17 июня получил огнестрельное ранение в голову. С таким заявлением на встрече с журналистами сегодня выступила заведующая реанимационным отделением Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Армении Гаяне Ованнисян, передает Новости-Армения.

«Состояние военнослужащего крайне тяжелое, он без сознания, подключен к аппарату искусственного дыхания. Гемодинамика стабильная. Необходимости в операции пока нет»,  заявила Ованнисян, добавив, что Юрия Закаряна (1997 г.р.) прооперировали в Ханкенди.

На вопрос, угрожает ли жизни Закаряна опасность, заведующая реанимационным отделением Центрального военного клинического госпиталя МО Армении дала положительный ответ.

Напомним, 16-17 июня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в оккупированном Карабахе были убиты шестеро армянских военнослужащих.

845 просмотров


Старости
У армян вопросы к Минобороны
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
20 Июн 28° / 20°
21 Июн 25° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Мечеть Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва
США меняют место дислокации своей авиации в Сирии после заявления Минобороны России
Ильхам Алиев утвердил закон «О дошкольном образовании»
Кто раньше встал - того и Катар актуальный комментарий
На Елисейских полях автомобиль протаранил полицейский автобус
Радзиховский: «Президент Азербайджана абсолютно прав…» эксклюзив
Столкновение поездов на вокзале в Москве: есть пострадавшие
Администрация Трампа привержена «Акту Магнитского» Заявление Госдепа
Еще одного раненого армянского солдата доставили из Карабаха в Ереван
Сопредседатели МГ ОБСЕ об итогах визита в регион официальное заявление
МИД Катара: "Блокада — это акт агрессии"
Мэй пообещала обеспечить безопасность мусульман в Британии
Завершено следствие по делу бывшего командующего карабахских сепаратистов
Путину в Карабахе мешает Украина новый автор haqqin.az
Центробанк о новом курсе маната
В США полицейские оцепили торговый центр из-за вооруженного мужчины
Асиф Аскеров: «Мы не допустим уничтожения ни одного дерева» эксклюзив
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт
Гудрат Гурбанов после морской премьеры Азербайджана официоз
В США Марк Шнайер привел в пример Ильхама Алиева
«Карабах» — в Грузию, «Интер» — в Сербию, «Зиря» — в Люксембург Жеребьевка еврокубков; обновлено 16:53
Unibank увеличил свой уставный капитал на 70%
Болиды «Формулы-1» прибыли в Баку
Нефть снова дорожает обновлено 16:28
Вова Вартанов: «Азербайджан может начать наступление с Нахчывана»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться