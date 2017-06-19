Нынешняя американская администрация привержена применению «Акту Магнитского» с целью поддержки прав человека и борьбы с коррупцией. Об этом говорится в документе Госдепартамента, который будет опубликован во вторник в Федеральном реестре США, передает ТАСС.

«Администрация привержена применению акта для поддержки усилий по продвижению прав человека и борьбе с коррупцией. Дополняя текущие программы санкций и дипломатическую деятельность, акт дает дополнительные полномочия, позволяющие администрации реагировать на кризисные ситуации и обеспечивать подотчетность, включая случаи, не охватываемые программами санкций, касающихся конкретных стран...», - указал Госдепартамент.

«США намерены убеждать другие страны вводить санкции, аналогичные тем, которые предусмотрены актом», - добавило внешнеполитическое ведомство.

«Акт Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Россия расценила «Акт Магнитского» как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ «Акт Магнитского» недружественным и провокационным».