Столкновение поездов на вокзале в Москве: есть пострадавшие

На Курском вокзале Москвы столкнулись поезд "Стриж" и пригородная электричка. По данным московского управления МЧС, за медицинской помощью обратились трое пассажиров. В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что в результате происшествия пострадали два человека. Они обратились в медпункт с ушибами, передает РИА Новости.

Как сообщили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу, столкновение произошло в 14:38 по московскому времени, когда "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электричка сообщением Нахабино-Щербинка выходила с него. Они столкнулись на малом ходу, уточнили в ведомстве.

В МЖД сообщили, что у пригородного электропоезда "произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж".

В МЧС отметили, что пассажиры поезда и электрички были эвакуированы до прибытия подразделений экстренных служб.

По предварительным данным, причиной столкновения стал "отказ стрелочного механизма", сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета. В результате происшествия повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов, добавили в ведомстве.

Движение поездов на Курском, Смоленском и Рижском направлениях Московской железной дороги в настоящее время организовано по временной схеме.