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Радзиховский: «Президент Азербайджана абсолютно прав…» эксклюзив

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Минская группа ОБСЕ стала нарицательным обозначением чего-то недееспособного и бессмысленного». Так в беседе с haqqin.az российский политолог Александр Радзиховский прокомментировал визит в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Игоря Попова (Россия), Ричарда Хогланда (США) и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

«Минский формат – это просто пустое времяпрепровождение, касается это Карабаха или ситуации в Донбассе в Украине. Посредничество МГ стало ритуальным телодвижением дипломатов, которым надо создавать видимость миротворческой деятельности и отрабатывать свою зарплату. Нет никакого значения, кто в этой группе сопредседатель и в каком формате идут переговоры», - отметил эксперт.

По мнению Радзиховского, прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном маловероятны и вряд ли приведут к каким-то результатам.

«Территориальные споры имеют особенность: переговорами их практически невозможно решить. Можно договориться по спорным капиталам и прочим проблемам. Но в итоге любых переговоров по территориальному спору, вне зависимости от того, под чьей эгидой они идут, возникает один и тот же вопрос: чья это земля?» - подчеркивает Радзиховский.

Поэтому даже при том, что на линии фронта каждый день гибнут люди, конфликт остается в целом замороженным. Пока нет масштабных боевых действий, меняющейся линии фронта, гибели сотен, тысяч людей, конфликт остается замороженным. И в таком состоянии он может быть довольно продолжительное время.

«Между Арменией и Азербайджаном сохраняется баланс сил, и ни одна из сторон не намерена уступать. Да, всегда есть угроза возобновления войны. Азербайджан по экономическому и военному потенциалу сильнее Армении. Но Ереван может попытаться прямо или косвенно подключить Россию, которая традиционно на стороне Армении. Хотя надо учитывать, что Россия в карабахском вопросе действует осторожно и дорожит хорошими отношениями с Азербайджаном», - отмечает собеседник.

При этом, как говорит Радзиховский, по логике вещей США вроде должны быть на стороне Азербайджана, но Вашингтон не хочет портить отношений с армянской диаспорой Америки. «В армяно-азербайджанском конфликте США и Россия занимают достаточно осторожную позицию. Азербайджан, у которого больше сил и возможностей, может попытаться решить вопрос силовым путем. Но президент Азербайджана абсолютно прав, что в этой ситуации не считает разумным рисковать и обострять ситуацию. Война, кроме большого кровопролития, ничего не принесет», - подчеркивает эксперт.

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