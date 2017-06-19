Ильхам Алиев утвердил закон «О дошкольном образовании»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня указ о применении закона «О дошкольном образовании», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно состоящему из 5 частей и 24 статей закону «О дошкольном образовании», учредителями дошкольных образовательных учреждений в Азербайджане могут быть государство, муниципалитеты, юридические лица и граждане страны.

Документ предусматривает бессрочную лицензию для дошкольных образовательных учреждений. При этом их руководителями могут быть назначены только лица с высшим образованием и опытом работы в этой сфере не менее пяти лет.

Согласно закону, к дошкольным образовательным учреждениям относятся ясли, детские сады, общеобразовательные школы с группами дошкольной подготовки, центры развития детей, детские сады санаторного типа, специальные дошкольные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, дошкольные образовательные учреждения, созданные при научно-исследовательском учреждении, и т.д.