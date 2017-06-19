Монархи Саудии, Бахрейн и Эмиратов, равно как и примкнувшие к ним египетский президент ас-Сиси и полумифическое «временное правительство Ливии» уже вынашивали коварные планы превращения Катара в «парию Залива». Слетевшиеся на жареную тему «конфликта вокруг Дохи» многочисленные эксперты уже готовились к изысканному многословию о перспективах и последствиях конфликта. Но тут пришел Эрдоган – и все испортил, дав санкцию об отправке на катарскую базу Тарек бен Зияд дополнительного контингента турецких военнослужащих.

Разумеется, с самыми что ни на есть благородными целями. Во-первых, для проведения длительных учений армий Катара и Турции по повышению эффективности в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Ну а во-вторых – для отработки совместного участия в условной миротворческой операции.

И если кто-то в Эр-Рияде, Каире или Дубае и грезил миражом некоей показательной и скоротечной «полицейской операции», а то и повторением событий четырехлетней давности - переворота июня 2013 года, завершившегося отстранением отца нынешнего эмира Тамима - Хамада бин Халифа аль Тани от власти, то теперь мираж оказался в клочья разорван гусеницами турецких танков.

В 2014 году, когда Эрдоган и молодой эмир Тамим договаривались о создании на территории Катара военной базы, способной в случае необходимости принять до 3000 военнослужащих турецкой армии, и, кроме того, контингент инструкторов и отряды сил специальных операций – то оба они рисковали, и оба подвергались критике как внутри своих стран, так и извне. Особенно – со стороны Эр-Рияда и Вашингтона.

Оба выстояли, и время подтвердило правильность принятого тогда решения – когда в конце мая нынешнего года Эр-Рияд, окрыленный призывами Трампа о создании местной антитеррористической (читай - антииранской) коалиции, сам себя назначил ее главой и решил под шумок разобраться с давно раздражавшим его эмиром Катара – оказалось, что единственным гегемоном в регионе стать ему не позволят. И не только заклятый враг династии – Тегеран, но и та же Анкара, которая к амбициям Эр-Рияда, помноженным на весьма неоднозначную репутацию местного королевского дома относится крайне настороженна и совершенно не намерена разрешить ему единолично решать вопросы безопасности в регионе.

Тем более, что сотрудничество с Катаром оказалось чрезвычайно выгодным для Анкары и Эрдогана лично. И речь здесь не только о чистой экономике, но и о том, о чем сегодня вполголоса поговаривают в коридорах турецкого парламента. Например – о количестве беспилотников, которые продала Катару фирма «Baykar Makina». Или – о связях Турецкого фонда молодежи с катарскими масс-медиа. Или же – о некоей весьма солидной сумме, появившейся в бюджете накануне проведения референдума 16 апреля нынешнего года.

Впрочем, все это не имеет принципиального значения. Приятные издержки дружбы, если можно так выразиться. Важнее другое. Нынешняя ситуация вокруг Катара чуть ли не до запятой повторяет ситуацию вокруг того же Катара, только три года назад – в 2014. Тогда, как и сегодня - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отозвали послов из Катара, заявив, что Доха вмешивается в их внутренние дела. Тогда, как и сегодня – звучали угрозы морской и сухопутной блокады. То есть, союз Катара с Турцией при весьма благожелательном отношении к этому альянсу Ирана – гарантия против гегемонии саудитов на Ближнем Востоке. И, откровенно говоря, уж кому-кому, но только не Эр-Рияду выступать в качестве обвинителя других государств в поддержке терроризма.

Во всей этой истории остается только один вопрос – как к шагам Анкары отнесутся в Вашингтоне. Тем более, что ряд обозревателей уже поступили выступить с заявлениями, что теперь-то уж Эрдоган с Трампом рассорятся окончательно. Вот хотелось бы спросить: а из-за чего, собственно?

Во-первых, новая американская администрация сама слегка изумилась антикатарской инициативе саудитов. Поскольку своими действиями Эр-Рияд рушит «картинку», которая команда Трампа рисовала во время ближневосточного турне своего шефа: недомолвки и разногласия периода Обамы ушли в прошлое, мы теперь в едином строю, арабские страны объединяются в против террористов, за свои деньги их всех побеждают - а после этого еще и мирятся с Израилем. Агрессивность Эр-Рияда против Катара в эту картинку не вписывается от слова совсем. На что и намекнул Вашингтон – в разгар кризиса одобрив сделку на закупку 36 американских истребителей F-15 (на общую сумму в 12 млрд долларов), а на днях объявив о намерении провести совместные учения ВМС.

Во-вторых, Вашингтон всерьез опасается, что ситуацией может воспользоваться Иран. Опасения, конечно фантомные, на сколько-нибудь серьезное вмешательство Тегеран не пойдет, но вчера Хасан Рухани направил эмиру Катара письмо самого доброжелательного характера. Что, разумеется, добавляет американским политикам нервозности и заставляет давить на Эр-Рияд с требованием поскорее закончить конфликт.

Так что и здесь Эрдоган ничем не рискует. Блестящая партия, что и говорить. Пострадавший только один – саудиты, но им еще предстоит это осознать.