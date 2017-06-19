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США меняют место дислокации своей авиации в Сирии после заявления Минобороны России

 

Возглавляемая США коалиция после ряда инцидентов приняла решение о передислокации своих самолетов в Сирии, сообщил РИА Новости представитель коалиции.

«В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии, чтобы продолжать бороться с ИГИЛ, обеспечивая безопасность наших экипажей», — заявил он.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции.

Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГИЛ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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