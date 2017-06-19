Мечеть Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва

Мечеть на востоке Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва. В здании была обнаружена подозрительная бесхозная сумка, передают британские СМИ.
На месте работают сотрудники экстренных служб города. Информация уточняется.
Мечеть на востоке Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва. В здании была обнаружена подозрительная бесхозная сумка, передают британские СМИ.
На месте работают сотрудники экстренных служб города. Информация уточняется.
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