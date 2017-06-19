Бои на востоке Турции: есть убитые и раненые

В районе Лидже турецкой провинции Диярбакыр произошло столкновение между силами безопасности и террористами ПКК, сообщает Hurriyet.

В результате боестолкновения пострадали трое военнослужащих, которые были доставлены в Государственную больницу Салахаттин Эюби. Несмотря на усилия врачей, спасти одного из раненых не удалось.

Отметим, что с 28 мая Вооруженные силы Турции проводят в шести районах провинции Диярбакыр и 104 сельских округах операцию под названием "Байрак-54". В операции участвуют 7 742 сотрудника сил безопасности Турции.