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Мэй призвала Москву продолжить взаимодействие с США в Сирии

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжить взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера.

По его словам, Мэй призвала Россию продолжить применять эти меры для "уменьшения вероятности недопонимания в перенасыщенном воздушном пространстве".

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что после сбитого самолетом ВВС США сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках указанного меморандума. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.

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Мэй призвала Москву продолжить взаимодействие с США в Сирии
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