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США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже

 

США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже, поддерживают союзников в борьбе с терроризмом, говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США, передает РИА Новости.

"Министерство внутренней безопасности внимательно следит за нападением близ мечети в Лондоне и за первыми сообщениями о нападении сегодня утром в Париже. МВБ поддерживает наших европейских союзников в борьбе со всеми формами терроризма, и мы продолжим совместную работу по обеспечению безопасности наших городов", — говорится в сообщении. МВБ также выразило соболезнования всем, кто оказался затронут терактами.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, десять ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

В понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, его машина загорелась. В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и граждане не пострадали, виновник столкновения был тяжело ранен — по предварительным данным, он скончался.

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