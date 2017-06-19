Британский дизайнер создал проект яхты с мечетью на борту

Британский дизайнер Джейхун Ан (Jaehoon Ahn) создал проект 87-метровой моторной яхты-тримарана, получившей название neWWave. Об этом сообщает SuperYacht Times, пишет Lenta.

Особенностью судна являются высокие потолки в жилых зонах — от 3,5 метра. Из-за увеличенной высоты палубных надстроек была избрана трехкорпусная компоновка яхты, повышающая остойчивость. Корпус планируется выполнить из алюминия. Дизайнер разрабатывал проект как перспективный для ближневосточного рынка, поэтому интерьеры созданы с учетом эстетических, культурных и религиозных традиций региона.

Внутри тримарана предусмотрена мечеть с высотой потолка 8 метров для совершения обязательных для мусульман молитв. Каюта владельца занимает две палубы и имеет отдельный выход на носовой сандек (палуба для приема солнечных ванн). Под ней расположена отдельная каюта для детей младшего возраста.

Предварительная стоимость осуществления проекта не сообщается.

В марте стало известно о суперъяхте Mystere, построенной итальянской верфью ОТАМ. В оформлении интерьера кают были использованы ковры из шелка и кашемира, а также лакированное эбеновое дерево, хромированная сталь и настоящий тик.