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Пентагон: «США будут защищать себя и партнеров при угрозе» Ответ на заявление Минобороны России

 

Соединенные Штаты не стремятся к возникновению конфликтов в Сирии, однако намерены защищать себя или своих партнеров в случае возникновения угрозы. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Министерства обороны США капитан 1-го ранга ВМС Джефф Дэвис, комментируя заявление Минобороны РФ о том, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России, передает ТАСС.

«Мы в курсе этих российских заявлений. Мы не стремимся к конфликту ни с одной стороной в Сирии, кроме «Исламского государства». Тем не менее мы без сомнения будем защищать себя и своих партнеров в случае возникновения угрозы»,  сказал представитель оборонного ведомства, слова которого приводит газета Washington Examiner.

После того как самолетом ВВС США был сбит сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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