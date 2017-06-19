Подписаться на уведомления
 

Правительство Франции ушло в отставку

 

Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По его данным, президент Франции Эммануэль Макрон принял ее.

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, не прописанная в законодательстве. Учитывая убедительную победу президентского движения «Вперед, Республика!», ожидается, что нынешний кабмин будет заново сформирован в ближайшие дни с минимальными перестановками.

113 просмотров


Старости
У армян вопросы к Минобороны
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
20 Июн 28° / 20°
21 Июн 26° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Украина не выдаст Насирова Азербайджану Антикоррупционное бюро Украины отвечает на запрос haqin.az
Правительство Франции ушло в отставку
ЕС и Британия согласовали график по Brexit
Пентагон: «США будут защищать себя и партнеров при угрозе» Ответ на заявление Минобороны России
Теракт у лондонской мечети совершил Даррен Осборн обновлено 21:15
Британский дизайнер создал проект яхты с мечетью на борту
Нашествие змей в Мингячевире фото; видео
США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже
Пожар на АЭС во Франции
Мэй призвала Москву продолжить взаимодействие с США в Сирии
Тело американского студента МГИМО нашли в Москве
Бои на востоке Турции: есть убитые и раненые
Lockheed Martin договорилась о продаже 440 самолетов F-35
Арестован глава охраны национальных дворцов Турции
На Елисейских полях автомобиль протаранил полицейский автобус видео; обновлено 19:00
Мечеть Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва
США меняют место дислокации своей авиации в Сирии после заявления Минобороны России
Ильхам Алиев утвердил закон «О дошкольном образовании»
Кто раньше встал — того и Катар актуальный комментарий
Радзиховский: «Президент Азербайджана абсолютно прав…» эксклюзив
Столкновение поездов на вокзале в Москве: есть пострадавшие
Администрация Трампа привержена «Акту Магнитского» Заявление Госдепа
Еще одного раненого армянского солдата доставили из Карабаха в Ереван
Сопредседатели МГ ОБСЕ об итогах визита в регион официальное заявление
МИД Катара: «Блокада — это акт агрессии»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться