Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По его данным, президент Франции Эммануэль Макрон принял ее.

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, не прописанная в законодательстве. Учитывая убедительную победу президентского движения «Вперед, Республика!», ожидается, что нынешний кабмин будет заново сформирован в ближайшие дни с минимальными перестановками.