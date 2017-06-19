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Украина не выдаст Насирова Азербайджану Антикоррупционное бюро Украины отвечает на запрос haqin.az

Автор: Украинское бюро haqqin.az 

Дело бывшего главы Государственной фискальной службы Украины, азербайджанца по национальности Романа Насирова, продолжает оставаться в центре внимания СМИ Украины, и не только. Буквально недавно появилось сообщение, что Насиров может предстать перед британским судом, если будут найдены факты нарушения им закона.

Речь сейчас идет о деле, связанном с гражданством. Посольство Великобритании в Украине недовольно решением украинского суда, который проигнорировал доказательства британской стороны, свидетельствующие о том, что Насиров до сих пор является гражданином Великобритании.

Недавно Соломенский райсуд Киева отказался взыскать с Насирова 100 миллионов гривен из-за того, что он не сдал свой британский паспорт. Сам экс-глава госфискальной службы это отрицал, однако Лондон заявил, что у Насирова есть британский паспорт.

Отмечается, что Великобритания обеспокоена недавним решением Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Британией по делу Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены.

Так какое же все-таки у Романа Насирова гражданство? Азербайджанское, британское, украинское? Выдаст ли его Украина третьим странам, Великобритании или Азербайджану?

В ответ на запрос haqqin.az в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что согласно законодательству страны, человек, заступающий на госслужбу в Украине, не может иметь иного гражданства, кроме украинского.

«Это обязательство зафиксировано в законе Украины «О госслужбе». Соответственно, Роман Насиров не мог претендовать на должность главы Государственной фискальной службы, а до назначения на нее - быть избранным в украинский парламент, не будучи гражданином Украины», - отметили в НАБУ.

Что касается британского гражданства Романа Насирова, то данные об этом детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили в ходе расследования криминального производства по факту злоупотребления служебным положением Романом Насировым на посту главы ГФС (он выступал соучастником в реализации так называемой «газовой схемы», вследствие которой государственным интересам был причинен ущерб в размере около 3 млрд. гривен).

В НАБУ отметили, что для подтверждения информации был направлен официальный запрос в Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency), откуда пришел ответ, подтверждающий наличие у Романа Насирова паспорта гражданина Великобритании.

«В данный момент проводятся необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств относительно наличия у подозреваемого экс-главы ГФС возможного гражданства других стран», - сообщили haqqin.az в Национальном антикоррупционном бюро Украины. 

Что же касается вопросов экстрадиции, то, как подчеркнули в НАБУ, согласно законодательству Украины (Конституции Украины, Криминальному процессуальному кодексу Украины), граждане Украины не могут быть выданы иным странам в порядке экстрадиции.

То есть, даже если подтвердится азербайджанское или любое другое гражданство Насирова, его экстрадировать не будут.

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Украина не выдаст Насирова Азербайджану Антикоррупционное бюро Украины отвечает на запрос haqin.az
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