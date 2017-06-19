Поставка из России в Азербайджан в 2016 году шести единиц артиллерийских установок крупного калибра вызвало волну антироссийских заявлений в Армении.

«Наряду с информацией о гибели на линии соприкосновения четырех армянских солдат и очередной эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта стало известно, что Россия, считающаяся союзником Армении, в прошлом году продолжала поставлять Азербайджану тяжелое наступательное вооружение. Факт в том, что даже после апрельской войны прошлого года стратегический союзник Армении продолжил вооружать Баку, находящийся в состоянии войны с Ереваном», - говорится в статье Саркиса Арутюняна на сайте армянской редакции «Радио Свобода».

По словам руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, чье заявление приводится в статье, этот факт говорит о том, как в Москве относятся к своим союзническим обязательствам, в частности, в рамках ОДКБ.

Армянский аналитик подчеркнул, что большая часть вооружения, которое Азербайджан использовал против армянской стороны, является российским.

«По данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2011-2016 гг. Азербайджан приобрел в 20 раз больше оружия, чем Армения. Большую часть этого оружия Баку приобрел именно у России, в результате чего Азербайджан входит в пятерку стран с самым большим спросом на российское вооружение. На Азербайджан приходится 4% от общего объема российского военного экспорта», - говорится в статье.

Степан Григорян обратил внимание на то обстоятельство, что даже после апрельской войны Москва проигнорировала недовольство армянской стороны, выраженное на высшем уровне, по поводу поставок российского вооружения Азербайджану.

«Мы должны сделать один главный вывод: нужно обязательно диверсифицировать нашу безопасность. Не связывать ее лишь с одной силой, с одним государством. Работаете с Россией, очень хорошо, работайте. Но нужно в наших работах усилить акценты на сотрудничестве с НАТО, в сфере безопасности обязательно нужно работать с Ираном, и, почему бы и нет, с Китаем», - сказал армянский эксперт.

Бывший «министр иностранных дел НКР» Арман Меликян, касаясь ситуации, сложившейся вокруг карабахской проблемы, выразил мнение, что армянская сторона в политическом плане проигрывает.

«Потому что после каждого подобного удара Азербайджан вновь утверждает свою позицию о том, что Армения - агрессор, а Азербайджан имеет право любыми средствами изгнать агрессора с захваченных территорий», - сказал Меликян.