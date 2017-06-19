Во Франции, наконец, закончился избирательный марафон, начавшийся еще прошлой осенью, когда прошли праймериз у республиканцев, отбиравших кандидата на президентские выборы. Потом в январе были праймериз социалистов, затем набрала разбег собственно президентская гонка, прошедшая в два тура, а затем два тура парламентских выборов, 11 и 18 июня.

Французы явно подустали от этой бесконечной политики, и явка на последнем этапе заметно упала – голосовать не пошли 57,4% избирателей. Что не помешало, как и ожидали, президентской партии, появившейся буквально за месяц до голосования, с треском разгромить старые привычные политические силы.

«Вперед, Республика!» взяла 350 мест из 577 возможных. Это, следует сказать, заметно меньше, чем показывали прогнозы – от 390 до совершенно сумасшедших 450 мест. И это, в общем, хорошо, поскольку все-таки чуть сдерживает головокружение от успеха молодого президента Эммануэля Макрона, которого уже заранее называли французским Брежневым или сравнивали с королем.

При всех его удивительных победах нельзя сказать, что французы прямо без ума от него. Это показала и рекордно низкая явка, и опросы, согласно которым, например, на середину мая Макрону доверяли 45% опрошенных, а 46% не доверяли. Для сравнения: после выборов в 2012 году 58% опрошенных доверяли Олланду, в 2007-м 59% – Саркози, в 1995 году 63% – Шираку.

Пока никто толком не знает, чего ожидать от него, ведь и вправду фигура неожиданная. Зато чуть свободнее вздохнули социалисты, которым удалось завести в парламент 44 депутата, если считать с их союзниками. А ведь было опасение, что им не удастся даже группу депутатскую наскрести из 15 человек. Не удалось такую группу создать представителям Национального фронта, у них всего 8 мандатов. И самой большой оппозиционной силой стали республиканцы, получившие 137 мест.

«Правые не пришли на свидание с французским народом. Это конец эпохи. Нам нужно все перестроить от пола до потолка», - как образно выразилась Валери Пекресс, работавшая министром в правительстве Франсуа Фийона. Макрон воспользовался небывалым стремлением французов к политическому обновлению.

65% избирателей в тех округах, где были выдвинуты кандидаты «Вперед, Республика!», не желали видеть старых депутатов, будь то левых или правых. Кроме того, как указывает российский исследователь Игорь Бунин, сыграл свою роль закон, который запретил депутатам занимать посты в исполнительной власти на местах. Поэтому политики вынуждены были выбирать, оставаться в органах местной власти или уходить полностью на депутатскую работу.

Многие предпочли не идти на выборы. Теперь Эммануэлю Макрону предстоит фактически заново создать политическую систему Франции. Здесь никогда за последние семьдесят лет не было правящей центристской силы, правые сменяли у власти левых. И партии «Вперед, Республика!» теперь предстоит завоевать право называться такой силой: войти в парламент - это одно, а эффективно справиться с непростыми задачами, стоящими перед Францией, – совсем другое.