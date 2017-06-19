Подписаться на уведомления
 

Стрельба в Стокгольме

 

Полиция расследует инцидент со стрельбой в районе Дален шведской столицы, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма, передает РИА Новости.

"Очевидец сообщил о звуках, похожих на выстрелы в районе Дален. Полиция обнаружила на месте следы крови и гильзы", — информирует полиция.

Сообщение поступило сегодня в 18:39 по местному времени. Приблизительно в это же время в больницу близ места происшествия обратился один человек с ранами, похожими на ножевые, говорится в сообщении для прессы.

Информации о задержанных пока нет.

562 просмотров


Старости
У армян вопросы к Минобороны
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Наша погода
Сегодня 28° / 20°
21 Июн 26° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Захиров умер от удара током
Белый дом: «США не находятся на грани войны с Россией»
Глава Пентагона встретится с турецким коллегой
Стрельба в Стокгольме
Французы подустали от вечной политики наш комментарий
Атамбаев на переговорах с Путиным
Новая волна антироссийских заявлений в Армении после поставок вооружения в Азербайджан
Нефть снова дешевеет обновлено 22:35
Украина не выдаст Насирова Азербайджану Антикоррупционное бюро Украины отвечает на запрос haqqin.az
Правительство Франции ушло в отставку
ЕС и Британия согласовали график по Brexit
Пентагон: «США будут защищать себя и партнеров при угрозе» Ответ на заявление Минобороны России
Теракт у лондонской мечети совершил Даррен Осборн обновлено 21:15
Британский дизайнер создал проект яхты с мечетью на борту
Нашествие змей в Мингячевире фото; видео
США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже
Пожар на АЭС во Франции
Мэй призвала Москву продолжить взаимодействие с США в Сирии
Тело американского студента МГИМО нашли в Москве
Бои на востоке Турции: есть убитые и раненые
Lockheed Martin договорилась о продаже 440 самолетов F-35
Арестован глава охраны национальных дворцов Турции
На Елисейских полях автомобиль протаранил полицейский автобус видео; обновлено 19:00
Мечеть Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва
США меняют место дислокации своей авиации в Сирии после заявления Минобороны России
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться