Стрельба в Стокгольме

Полиция расследует инцидент со стрельбой в районе Дален шведской столицы, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма, передает РИА Новости.

"Очевидец сообщил о звуках, похожих на выстрелы в районе Дален. Полиция обнаружила на месте следы крови и гильзы", — информирует полиция.

Сообщение поступило сегодня в 18:39 по местному времени. Приблизительно в это же время в больницу близ места происшествия обратился один человек с ранами, похожими на ножевые, говорится в сообщении для прессы.

Информации о задержанных пока нет.