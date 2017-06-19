Белый дом: «США не находятся на грани войны с Россией»

Соединенные Штаты действительно «сохраняют право на самооборону в Сирии», но это не означает, что они находятся на грани военного конфликта с Россией, следует из комментария представителя Белого дома Шона Спайсера на брифинге Белого дома в понедельник, передает РИА Новости.

Спайсер заявил, что «США сохраняют право на самооборону в Сирии» после инцидента с сирийским самолетом. На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли представитель Белого дома в виду, «что мы (США) находимся на грани войны с Россией?», Спайсер ответил: «Нет, я этого не говорил».

Напомним, авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции.

Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГИЛ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.