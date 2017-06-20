Подписаться на уведомления
 

Американский студент умер после освобождения из северокорейской тюрьмы

 

Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родственники, передает портал «Медуза».

22-летний Уормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга.

По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в 2016 году его приговорили к 15 годам каторги за кражу пропагандистского плаката.

570 просмотров


Старости
У армян вопросы к Минобороны
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Наша погода
Сегодня 28° / 20°
21 Июн 26° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Израиль сократил поставки электричества в сектор Газа
Американский студент умер после освобождения из северокорейской тюрьмы
Самолет AZAL после вылета вынужденно сел в аэропорту Пекина
В России перевернулась лодка: трое детей пропали без вести
Захиров умер от удара током
Белый дом: «США не находятся на грани войны с Россией»
Глава Пентагона встретится с турецким коллегой
Стрельба в Стокгольме
Французы подустали от вечной политики наш комментарий
Атамбаев на переговорах с Путиным
Новая волна антироссийских заявлений в Армении после поставок вооружения в Азербайджан
Нефть снова дешевеет обновлено 22:35
Украина не выдаст Насирова Азербайджану Антикоррупционное бюро Украины отвечает на запрос haqqin.az
Правительство Франции ушло в отставку
ЕС и Британия согласовали график по Brexit
Пентагон: «США будут защищать себя и партнеров при угрозе» Ответ на заявление Минобороны России
Теракт у лондонской мечети совершил Даррен Осборн обновлено 21:15
Британский дизайнер создал проект яхты с мечетью на борту
Нашествие змей в Мингячевире фото; видео
США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже
Пожар на АЭС во Франции
Мэй призвала Москву продолжить взаимодействие с США в Сирии
Тело американского студента МГИМО нашли в Москве
Бои на востоке Турции: есть убитые и раненые
Lockheed Martin договорилась о продаже 440 самолетов F-35
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться