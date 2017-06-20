Подписаться на уведомления
 

Израиль сократил поставки электричества в сектор Газа

 

Израиль с понедельника начал сокращать подачу электричества в сектор Газа, угрожая лишить его основного источника энергоснабжения, сообщили палестинские энергетики, передает РИА Новости.

Сокращение поставок — пока до 112 мегаватт в сутки с прежних 120 — последовало за отказом Палестинской национальной администрации (ПНА), чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан, приобретать электричество для двухмиллионного анклава, контролируемого оппозиционерами-исламистами из движения ХАМАС.

"Это первый этап сокращений. Они будут продолжаться. Сектор Газа ждет настоящий энергетический кризис", — сказал РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммед Табит.

Поставки из Израиля удовлетворяют потребности Газы на 30%, но обеспечивают порядка 80% электричества, которым сейчас располагает анклав, где свет в дома подается на четыре часа с перерывом на 16. Ситуация обострилась после того, как ПНА прекратила завоз топлива для единственной местной электростанции, которая прекратила работу, израсходовав последние резервы.

Прекращение закупок электричества и иные меры экономического давления трактуются многими как попытка ПНА вернуть анклав в орбиту своего влияния и решить проблему десятилетнего междоусобного раскола. Власти Израиля называют энергокризис в секторе Газа результатом внутрипалестинских разногласий и выражают готовность восстановить поставки, когда они будут оплачены. В ПНА обвиняют ХАМАС в экспроприации и использовании в собственных целях средств, собираемых с подконтрольного населения за коммунальные услуги.

34 просмотров


Старости
У армян вопросы к Минобороны
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Наша погода
Сегодня 28° / 20°
21 Июн 26° / 19°
22 Июн 26° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Израиль сократил поставки электричества в сектор Газа
Американский студент умер после освобождения из северокорейской тюрьмы
Самолет AZAL после вылета вынужденно сел в аэропорту Пекина
В России перевернулась лодка: трое детей пропали без вести
Захиров умер от удара током
Белый дом: «США не находятся на грани войны с Россией»
Глава Пентагона встретится с турецким коллегой
Стрельба в Стокгольме
Французы подустали от вечной политики наш комментарий
Атамбаев на переговорах с Путиным
Новая волна антироссийских заявлений в Армении после поставок вооружения в Азербайджан
Нефть снова дешевеет обновлено 22:35
Украина не выдаст Насирова Азербайджану Антикоррупционное бюро Украины отвечает на запрос haqqin.az
Правительство Франции ушло в отставку
ЕС и Британия согласовали график по Brexit
Пентагон: «США будут защищать себя и партнеров при угрозе» Ответ на заявление Минобороны России
Теракт у лондонской мечети совершил Даррен Осборн обновлено 21:15
Британский дизайнер создал проект яхты с мечетью на борту
Нашествие змей в Мингячевире фото; видео
США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже
Пожар на АЭС во Франции
Мэй призвала Москву продолжить взаимодействие с США в Сирии
Тело американского студента МГИМО нашли в Москве
Бои на востоке Турции: есть убитые и раненые
Lockheed Martin договорилась о продаже 440 самолетов F-35
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться