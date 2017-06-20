Сестра лондонского террориста извинилась перед мусульманами

Сестра Даррена Осборна, исполнителя теракта возле мечети в лондонском районе Финсбери-парк, принесла извинения за содеянное братом. Ее слова приводит агентство Press Association.

"Я прошу извинить за то, что случилось", - сказала женщина по имени Никола, проживающая в приморском курорте Уэстон-сьюпер-Мэр, расположенном на берегу Бристольского залива в английском графстве Сомерсет.

В этом городке расположен фамильный дом семьи Осборна, но сам предполагаемый террорист не жил в нем на протяжении последних 10 лет. Сосед Николы сообщил, что 47-летний Даррен проживал вместе с семьей и детьми в столице Уэльса Кардиффе, расположенном на противоположной стороне того же Бристольского залива. Ранее Скотленд-Ярд проинформировал, что полиция проводит обыск в одном из жилых домов в Кардиффе.

19 июня около 00:20 белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. Водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка.

Всего в результате инцидента один человек погиб и 10 получили ранения. Двум из них помощь была оказана на месте, восемь человек были госпитализированы.

Как сообщил телеканал Sky News, вначале Осборна арестовали по подозрению в покушении на убийство. Затем он попал под подозрение в нарушении антитеррористического законодательства. В частности, его обвиняют в осуществлении, подготовке и подстрекательстве к совершению актов терроризма, включая убийство и покушение на убийство. Как отметила шеф Скотланд-Ярда Крессида Дик, у полиции нет сомнений в том, что преступление было совершено на почве религиозной ненависти, поскольку по всем признакам целью террористической атаки являлись именно мусульмане.