С детства каждому из нас прививали норму поведения в общественной среде. Эта норма называется приличие. Солгать, украсть, предать, обидеть, наговорить… Все эти глаголы характеризуют человека, лишенного чувства и нормы приличия. Правда, все зависит от ценностей социальной среды – скажем, в тюремной либо лагерной среде эти недостатки для цивилизованного общества, наоборот, считаются большим достоинством. Самые уважаемые люди в воровском мире – это воры-карманники, которым не прочь бы блеснуть своим феерическим мастерством.

Поэтому, когда мы рассуждаем о ценностной системе и правилах приличия, должны соотносить эти нормы с философией конкретной социальной среды.

История, о которой я поведаю, вызовет оторопь даже у тех, кто привык к нравам бакинского политического бомонда, вернее бакинской гопоты.

Несколько лет назад в Баку был арестован известный общественный активист, глава НПО «Центр мониторинга выборов» Анар Мамедли. Мы много писали о коррупционных схемах в этой самой организации, которую возглавлял «борец за демократию» А.Мамедли, разъезжавший по улицам красочной столицы на фешенебельной иномарке. А.Мамедли на бизнес-проекте под названием «Борьба за справедливые выборы» зарабатывал немалые деньги, чем и привлек пристальное внимание фискальных органов. Вот его и взяли, а потом повязали на этих бизнес-проектах. Спорить не стану – кому-то в этом деле показался и политический контекст, кто-то узрел в этом деле «бухгалтерский криминал», так или иначе, но западные организации объявили А.Мамедли «узником совести».

После смерти великого либерала Вацлава Гавела в 2011 году Парламентская ассамблея Совета Европы, фонд «Хартия-77» и библиотека Вацлава Гавела учредили совместную премию, которая ежегодно вручается правозащитникам за выдающиеся заслуги и гражданское мужество в борьбе за либеральные ценности и права человека. По своей значимости эта премия приравнена к учрежденной Европарламентом Сахаровской премии. Кроме диплома, лауреат получает и денежное вознаграждение – 60 тысяч евро!

В сентябре 2014 года, находясь в застенках, Анар Мамедли был объявлен лауреатом этой премии. И вот с этого момента вокруг этих 60 тысяч евро развернулась самая настоящая детективная история.

Анар эти деньги получить не мог. Поэтому в тюрьме он оформил доверенность на своего отца – Асафа Мамедова и подписал обращение с просьбой о перечислении денег на банковский счет отца. Но вдруг появляется близкий соратник и друг Анара Мамедли – сотрудник Центра некто Нахид Исмаилов.

Нахид всячески убеждает отца своего друга не перечислять деньги на свой банковский счет в Баку – в силу политической опасности, мол, власти могут наложить арест, и убеждает Асафа Мамедова перебросить деньги на его счет в GLS-Bank в Берлине. В ноябре 2015 года ничего не подозревающий отец А.Мамедли в присутствии двух сотрудников ПАСЕ переводит деньги на берлинский счет Нахида Исмаилова.

Что же происходит дальше? 16 марта 2016 года указом президента о помиловании Анар Мамедли выходит на свободу. И, конечно же, он спрашивает отца о деньгах. Отец признается Анару, что перечислил деньги на счет Нахида в берлинском банке. Анар требует у соратника и друга вернуть положенное ему денежное вознаграждение. Но Нахид признается, что денег больше нет. Он все потратил!

Эта история по своему цинизму, подлости и неистовству «превосходит» развязанные лет шесть назад позорные уличные бои за денежное вознаграждение норвежского дома между двумя братьями-оппозиционерами Ганиматом Захидом и Мирзой Сакитом. Братья-оппозиционеры, так и не сумев разделить общую денежную премию, вступили в открытую вражду на глазах у европейцев.

Все эти подлые и глупые истории олицетворяют царящие в немногочисленной, узкой социальной прослойке оппозиционеров подорванные моральные устои, похабное мещанство, лагерное жульничество – подлинные жизненные ориентиры этих мелких карманников.

Ведь что же получается? Анар злоупотреблял доверием европейцев и воровал их деньги на революцию, Нахид обманул своего друга и отца друга, к тому же украл «неприкосновенную либеральную святыню» - премию Гавела... Кидняк, предательство и воровство. Ничего святого! Либералы с ничтожной душонкой осквернили даже святую святых – премию отца-основателя европейского либерализма. Как можно было предать и кинуть друга, который сидел в тюрьме?! Так не поступают даже карманники. Даже у преступников есть свой кодекс чести.

И как же верить после всей этой, выражаясь обсценной лексикой, похабщины в искренность слов и побуждений людей, предлагающих нам другой Азербайджан? Веру подорвали, мораль обесценили, надежду убили. Вера в другой Азербайджан погибла вместе с этими людьми, превратившими политику в карманное ремесло.