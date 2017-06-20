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В Азербайджане сократилась детская смертность

 

В Азербайджане сократилось число детей, умерших до одного года, передает Trend.

Согласно статистике, в 2010 году смертность среди детей до одного года составила 1843 ребенка, в 2011 году - 1903, 2012 году - 1884, 2013 году - 1862, 2014 году - 1655, 2015 - 2033, а в 2016 году - 1666.

Среди причин детской смертности случаи, которые возникают в перинатальный период, занимают первое место. В прошлом году по этой причине умерло 1090 детей.

В прошлом году заболевания дыхательной системы привели к смерти 173 детей, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний 37, от врожденных аномалий (пороков развития), деформации и нарушений хромосом 151, от травм, отравлений и других последствий внешних воздействий умерло семь детей до одного года.

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