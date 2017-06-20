Подписаться на уведомления
 

Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса

 

Турция надеется на скорейшее разрешение катарского кризиса, сказал руководитель пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын, пишут турецкие СМИ.

По словам Калына, Турция с первого дня кризиса всяческими усилиями старается урегулировать его.

«Катарский кризис для Турции - это кризис между братскими государствами» - сказал он.

Накануне глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Турцию проводить сбалансированную политику по вопросу катарского кризиса.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

152 просмотров


Старости
У армян вопросы к Минобороны
У армян вопросы к Минобороны наша реплика
Наша погода
Сегодня 27° / 19°
21 Июн 25° / 19°
22 Июн 26° / 19°
23 Июн 27° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9055 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Автомобиль посольства США попал в аварию в Баку
Армянские СМИ предрекли скорую отставку главы Генштаба Армении
В Узбекистане судят главного куратора СМИ
Началось голосование по реструктуризации зарубежных долгов Межбанка
Атака на американскую военную базу в Афганистане 8 убитых
В США не могут определиться с антироссийскими санкциями
В Колумбии похитили двоих журналистов из Нидерландов
Слабый рост цен на нефть
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса
В Азербайджане сократилась детская смертность
Новая волна митингов в Венесуэле десятки пострадавших
Медведь загрыз 16-летнего марафонца в США
Как Нахид кинул Анара Мамедли и фонд Гавела на 60 штук бакинская подворотня
Сестра лондонского террориста извинилась перед мусульманами
Израиль сократил поставки электричества в сектор Газа
Американский студент умер после освобождения из северокорейской тюрьмы
Самолет AZAL после вылета вынужденно сел в аэропорту Пекина
В России перевернулась лодка: трое детей пропали без вести
Захиров умер от удара током
Белый дом: «США не находятся на грани войны с Россией»
Глава Пентагона встретится с турецким коллегой
Стрельба в Стокгольме
Французы подустали от вечной политики наш комментарий
Атамбаев на переговорах с Путиным
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться