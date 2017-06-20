Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса

Турция надеется на скорейшее разрешение катарского кризиса, сказал руководитель пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын, пишут турецкие СМИ.
По словам Калына, Турция с первого дня кризиса всяческими усилиями старается урегулировать его.
«Катарский кризис для Турции - это кризис между братскими государствами» - сказал он.
Накануне глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Турцию проводить сбалансированную политику по вопросу катарского кризиса.
Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.