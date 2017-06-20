Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 137 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Кемерли, Ферехли Газахского района, в селах Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.