В США не могут определиться с антироссийскими санкциями

Республиканское большинство палаты представителей приостановило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил Сенат, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел обеспокоен тем, что республиканцы задержали прохождение проекта.

"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — опасается Энгел. Он потребовал незамедлительного голосования.