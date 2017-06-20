Восемь афганских охранников военной базы США погибли в результате нападения боевиков в провинции Парван в Афганистане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель губернатора провинции Вахида Шахкар заявила, что еще двое сотрудников охраны были ранены в ходе атаки, которая произошла в понедельник вечером в районе города Баграм. По словам Шахкар, атака на охранников произошла, когда они шли на работу на крупнейшую авиабазу вооруженных сил США.

По словам Шахкар, инцидент расследуется. На настоящий момент никто не заявил об ответственности за нападение.