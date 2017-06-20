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Началось голосование по реструктуризации зарубежных долгов Межбанка

 

С сегодняшнего дня начался процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года, сообщили haqqin.az в пресс-службе банка.

С учётом определенных предложений зарубежных кредиторов были сделаны некоторые изменения в плане реструктуризации, с согласования с министерством финансов Азербайджана.

В соответствии с требованиями законодательства, предоставляется информация относительно изменений в план добровольной реструктуризации:

- Внесены изменения в условия выплаты по новым облигациям, которые будут выпущены Азербайджаном. Так, выплаты по облигациям начнутся в последние три года. Раньше предполагалось в последние два года.

- Кредиторам предоставляется возможность выбирать государственные облигации с различными условиями. Кредитор, пользуясь специальной формой полномочий или процедурой голосования, сможет воспользоваться различным выбором.

- Механизм "Первым пришел - первым выбран" заменён на механизм привилегий "обратившиеся в первые 11 рабочих дней". Принявшие участие за это время в голосовании кредиторы будут иметь определенные преимущества в осуществлении своего выбора.

- Условия выплаты процентов по субординированному долгу и обязательствам другого характера (за исключением сделок по финансированию торговли) определяются в следующем порядке:

- Право требования начисленных процентов будет относиться только к претендентам, которые проголосовали "за" план добровольной реструктуризации.

- Проценты по займам будут начисляться до первого сентября 2017 года (до этого было до 13 июля 2017 года), и с этой даты будет проводиться подсчет процентов по выпущенным новым облигациям, как часть нового плана реструктуризации.

- Начисленные до первого сентября 2017 года процентные выплаты в связи с данными обязательствами будут выплачены претендентам в наличной форме в соотвествующие даты распределения. Однако, все другие начисленные до первого сентября 2017 года проценты, у которых время для выплаты ещё не наступило, будут капитализированы, и будут учитываться при расчете основной суммы новых облигаций претендентов.

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