В Узбекистане судят главного куратора СМИ

Юнусабадский районный суд Ташкента по уголовным делам приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ) Омонулло Юнусова в хищении около 60 тысяч долларов, сообщила во вторник радиостанция "Озодлик" (узбекская служба "Радио Свобода") со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Юнусов, который руководил агентством с 2013 года, был арестован правоохранителями в августе 2016 года по обвинению в преступлениях, предусмотренного статьей "Хищение путем присвоения или растраты". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 600 минимальных зарплат (11,5 тысячи – 23 тысячи долларов) или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы от пяти до десяти лет. В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

Представители правоохранительных органов и УзАПИ не комментируют информацию о судебном процессе над чиновником.

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