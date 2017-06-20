Австралия приостановила авиаудары по ИГИЛ

Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии после инцидента с сирийским самолетом в воскресенье, сообщает агентство Рейтер.

"В качестве мер предосторожности операция вооруженных сил Австралии по нанесению авиаударов в Сирии временно приостановлена", — цитирует агентство заявление ведомства.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, которая действует в Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.